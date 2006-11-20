Руслана выйдет на Майдан

Народный депутат Руслана Лыжичко заявила, что намерена праздновать годовщину Оранжевой революции. „Я буду праздновать годовщину, а идеи этой революции буду хранить в своем сердце всю жизнь”, - заявила Лыжичко, отвечая на вопрос журналистов во время визита во Львов.

Она также сказала, что для ей чужда нынешняя политика двойных и тройных стандартов. „Для меня чужда сегодняшняя политика с двойной и тройной игрой. Такие люди, как я, как Виталий Кличко пришли в политику не потому, что нам что-то нужно от политики, а потому, что у нас есть силы что-то изменить, мы чувствовали это во время революции, и чувствуем сейчас. По общению с Виталием я знаю, что он, как и я, считает Оранжевую революцию важным историческим событием, которое принесло ощутимые положительные изменения в обществе и мировоззрении украинцев. Мы вместе готовы работать, чтобы закрепить и развить эти результаты”, - сказала народный депутат.

„Мне чужды нечестные политические игры, но я верю в новую политику, и буду прилагать со своими единомышленниками максимум усилий, чтобы наполнить политику новым, прогрессивным содержанием”, - подчеркнула Лыжичко.

Она также рассказала о том, как видит свою политическую деятельность. „Я лично пришла в политику, чтобы поддержать европейский курс развития государства, максимально положительно представить Украину на международном уровне. Моя команда работает над тем, чтобы европейские стандарты, стандарты демократии не оставались декларациями, а стали привычными для всех украинцев”, - заявила Руслана Лыжичко.