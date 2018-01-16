Россия использует непризнанное Приднестровье для обхода санкций Евросоюза - депутат

Российская Федерация использует непризнанное Приднестровье для обхода санкций Европейского Союза. Об этом сообщила председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Украины Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

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«Россия использует непризнанное Приднестровье для избежания санкций. Российские товары поступают в ПМР (так называемая «Приднестровская Молдавская Республика»), где получают «приднестровское происхождения» и экспортируются в Европейский Союз», - отметила Фриз.

По ее словам, Тирасполь получил доступ к зоне свободной торговли с ЕС фактически как составная часть Молдовы, что должно способствовать реинтеграции с Кишиневом.

Однако, по мнению Фриз, руководство ПМР продолжает обсуждать планы интеграции с РФ или развития независимого государства.

«Продолжение политики «пряников» для Тирасполя является ошибочным без применения жесткого кнута. В то время как ПМР дает возможность России пользоваться преимуществами доступа на рынок ЕС, Тирасполь не делает ни одного шага на пути к демилитаризации и выводу российского оккупационного контингента с территории», - отметила она.

По мнению Фриз, подход к решению проблемы Приднестровья должен быть пересмотрен на международном уровне.

«Россия использует мирный договор «Об урегулировании вооруженного конфликта в приднестровском регионе Республики Молдова» для замораживания конфликта. Именно замороженные конфликты позволяют Кремлю оказывать влияние на проевропейские государства постсоветского пространства. Поэтому любые заявления Кремля о поддержке территориальной целостности Украины, Грузии, Молдовы являются откровенной ложью. В Кремле надеются, что марионеточное руководство квазигосударственных самопровозглашенных образований станет препятствием для европейского курса стран, сделает из них буферную зону», - считает депутат.

Фриз убеждена, что именно спекуляции России на мирном урегулировании созданных ею же конфликтов должны стать основанием для того, чтобы изменить политику и заставить самопровозглашенные марионеточные республики играть по другим правилам.

«Поощрение сепаратизма - опасная тенденция, которая угрожает всей Европе», - резюмировала она.

Как сообщал УНИАН, в декабре Молдова на заседании ОБСЕ призвала Россию вывести свои войска с территории страны.