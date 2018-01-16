Посол в Беларуси опроверг заявления, что участники ТКГ от Украины не обеспечены необходимыми условиями

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим опровергает заявления о том, что Украина якобы не помогает своим переговорщикам в Минске.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Во-первых, Украинское государство сейчас оплачивает все командировки на переговоры в Минск, всех делегаций. Всем участникам переговоров государство оплачивает билеты и они живут, как правило, в отеле. Никто вповалку здесь в посольстве не спит. Иногда в посольстве работают люди и мы обеспечиваем им условия", - сказал посол.

Он также опроверг заявления Романа Бессмертного о том, что в Минске унижали представителей Украины Леонида Кучму и Евгения Марчука.

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"Это неправда, сейчас такого нет. Все вопросы по всем лицам обеспечивает протокол белорусского МИД, их встречают в зале официальных делегаций или в ВИП-зале. Белорусская сторона также выделяет автобус для украинской делегации. Посольство Украины обеспечивает транспортом всех членов делегаций, прибывающих или самолетом, или поездом", - отметил посол.

Посол Кизим предположил, что раньше могли быть организационные трудности на переговорах в Минске, но теперь такого нет:

"Государство относится очень ответственно к людям, которых оно направляет на такие важные для Украины переговоры. А белорусы помогают нам", - подчеркнул посол.