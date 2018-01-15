Экс-командующий ВМС рассказал, как нужно возвращать технику из оккупированного Крыма

Украинским властям не следует принимать предложение российского президента Владимира Путина о возврате военной техники из аннексированного Крыма, пока оно не будет подкреплено международными гарантиями.

Такое мнение выразил командующий Военно-морскими силами Украины в 2014-2016 годах Сергей Гайдук, сообщает Крым.Реалии.

«Российская сторона уже не раз доказывала свою ненадежность. Украина же подала иски в международные инстанции насчет утраченного во время аннексии имущества – вот это самое главное. Вообще, нужно понять, сколько будет стоить модернизация или утилизация этой техники, кто это будет делать, где брать запасные части, есть ли готовые специалисты и так далее. Но в любом случае всерьез говорить о возврате можно только с четкими юридическими обоснованиями на международном уровне», – отметил Гайдук.

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Как сообщал УНИАН, 11 января Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма. «Пользуясь случаем ... хочу сказать, мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно», - сказал Путин на встрече с руководителями российских СМИ и информагентств. По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

После оккупации Крыма в 2014 году Россия начала передавать Украине захваченную технику, однако после вторжения на Донбасс такая передача была прекращена.

По словам тогдашнего заместителя министра обороны РФ Анатолия Антонова, оборонное ведомство РФ приостановило передачу Украине вооружения и военной техники из Крыма. На тот момент было передано 389 единиц бронетехники, в том числе восемь вертолетов и три боевых корабля.

5 июля 2014 года в МИД РФ заявили, что РФ прекратила передачу Украине вооружений и техники из Крыма до «полного прекращения украинским силовиками боевых действий».

На сегодняшний день в Крыму остались 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль «Константин Ольшанский», корабль управления «Славутич», противолодочные корветы «Тернополь» и «Луцк», морские тральщики «Черкассы» и «Чернигов», большая подводная лодка «Запорожье», спасательный буксир «Кременец» и другие.