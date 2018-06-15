Россия создала КСОР, чтобы потешить свои имперские комплексы?

В лексиконе постсоветского пространства появилась новая аббревиатура – КСОР. За несложным названием - коллективные силы оперативного реагирования пяти стран: России, Армении, Киргизии, Казахстана и Таджикистана. Но ведущую партию в новом военном оркестре все же играет Москва. По мнению наблюдателей, для России КСОР может стать еще одним веским аргументом в споре о том, кто главнее на просторах СНГ.

Создание нового военного формирования в рамках организации договора о коллективной безопасности (или ОДКБ) завизировали в Москве на прошлой неделе. Главная задача, которую декларируют сегодня союзники, - решение антитеррористических угроз. Им сегодня больше всего подвержены Киргизия и Таджикистан, на территории которых действует несколько десятков террористических группировок. Для России же создание КСОР решает еще и идейный вопрос – доминирование в зоне своих «особых» геополитических интересов, то есть в СНГ. Причем, уже не просто с позиции политики, но и с позиции военной силы коллективного происхождения.

С созданием общих сил реагирования блок ОДКБ фактически превратится в полновесный военно-политический союз на территории бывшего СССР (страны Прибалтики, вошедшие в НАТО, - другая история). И хотя аналогии с североатлантическим альянсом, но уже «постсоветского покроя», тут напрашиваются сами, в аппарате ОДКБ таких сравнений не приемлют.

- КСОР – это не антиНАТО – безапелляционно заявил еще на февральской пресс-конференции в Москве генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа. За две недели до этого, президенты стран ОДКБ в первые озвучили планы по созданию КСОР. Кроме общих целей, таких как обеспечение национальной безопасности каждой из стран-членов Договора, в будущем планировалось создание единой системы противовоздушной обороны и совместное производство военной техники.

Сегодня, когда первый шаг по укреплению военной мощи ОДКБ сделан, эти планы Москвы омрачает только позиция Беларуси и Узбекистана. Из 7 стран-членов блока лишь эти два государства проигнорировали создание коллективных сил реагирования. Демарш Москве объявил лично Александр Лукашенко, отменив свой визит в Москву на саммит ОДКБ 14 июня.

Протестные настроения властей Беларуси возникли на волне торговых санкций, предпринятых Москвой в отношении белорусской молочной продукции. Узбекистан же всегда имел свою, особую, позицию.

- Узбекистан никогда не был союзником России, эта страна всегда входила во все антироссийские союзы. И только события в Андижане создали такую ситуацию, когда Ташкент «откочевал» на пару лет к России», - сказал в комментарии УНИАН заведующий аналитическим отделом Института политического и военного анализа (РФ) Александр Храмчихин. - Однако как только ситуация в Узбекистане стала менее напряженной, он ушел обратно. Узбекистан поставил условия участия в КСОР – эти силы должны действовать только по согласию всех государств, чтобы не потерять часть суверенитета.

А вот протест Лукашенко, главы союзного государства, ударил по самолюбию Москвы куда сильнее. Своего раздражения не скрывал даже Дмитрий Медведев, назвавший позицию Лукашенка «мясо-молочной истерикой».

- Мне это решение понятно не до конца, потому что делать многосторонний формат зависимым от двусторонних проблем мне представляется неверным. Все проблемы должны решаться в ходе консультаций, которые, строго говоря, с нашими белорусскими партнерами и велись, в том числе и по молочной теме. В такой ситуации обычно принято поступать по-партнерски. Что это означает? Неплохо бы трубку телефонную снять и позвонить. Так ведь не было этого сделано! Александр Григорьевич Лукашенко не звонил мне и не говорил, что он собирается принять решение о том, чтобы не приезжать", - заявил президент РФ.

Впрочем, не исключено, что после урегулирования «молочного» конфликта, лидер Беларуси все-таки поставит свою подпись под документом о создании КСОР. Но глобально на расстановку сил в военном союзе это вряд и повлияет. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусские военнослужащие никогда не будут воевать за пределами страны – например, условно говоря, против талибов, вторгающихся в Таджикистан.

Кроме того, по словам Храмчихина, мнение о том, что «бацька» никогда не был настоящим союзником Москвы, в России довольно расхожее.

- Россия пыталась поддерживать свои комплексы сверхдержавы, а Лукашенко получал за это экономические привилегии. Именно с этим связано оттягивание Лукашенко создания союзного государства.

То, как руководство Беларуси тормозит этот вопрос, в первую очередь видно на примере не до конца подписанных основополагающих документов о совместной системе ПВО. В этом уверен руководитель Центра военного прогнозирования (РФ) Анатолий Цыганок:

- Как только Лукашенко подпишет соответствующий указ, тогда воздушным пространством страны будут руководить не в Минске, а в Москве, - сказал в комментарии УНИАН эксперт.

Впрочем, по словам Цыганка, Беларусь вряд ли полностью уйдет от военного сотрудничества с РФ. Ведь сегодня Россия поставляет ей всю технику ПВО по заводским ценам. А в сентябре две российские армии будут участвовать в военных маневрах на территории Беларуси.

Как бы там ни было, в КСОР уже начали распределять основные векторы тяжести. Известно, что в состав коллективных силы войдет 11 воинских частей. Самый мощный контингент предоставит Россия - 98 гвардейскую воздушно-десантную дивизию и 31 десантную штурмовую бригаду ВДВ. Второй по численности контингент – у Казахстана.

Бремя материальных и организационных забот ляжет на Москву. Но, похоже, за ценой в Белокаменной не постоят. Доказательство превосходства России – высокая ставка.

- Это традиционная ситуация в рамках ОДКБ, да и СНГ, когда Россия платит за все – платит за то, чтобы потешить свои комплексы, что она по-прежнему главная на постсоветском пространстве, уверен Храмчихин.

Руслан Луковский