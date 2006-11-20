Москаль: не бейтесь лбом о стену

Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Геннадий МОСКАЛЬ предупреждает крымских коммунистов, что инициируемый ими Всекрымский народный референдум по вопросу вступления Украины в НАТО не имеет никакой юридической силы, а его результат может быть отменен в судебном порядке.

Об этом УНИАН сообщила советник Представительства Президента Украины в АРК Людмила МОХОВА.

Г.МОСКАЛЬ отмечает, что согласно ст. 3.1 Закона Украины "О всеукраинском и местном референдумах", предметом республиканского референдума "может быть принятие, изменение или отмена решений по вопросам, отнесенным законодательством Украины к ведению Республики Крым", а предмет местного референдума в Республике Крым определяется законодательством АРК.

"Согласно Конституции Украины и Конституции Автономной Республики Крым, вопрос внешней политики не входит в компетенцию АР Крым. Это урегулировано п.9 статьи 92 Конституции Украины, где сказано, что исключительно Законами Украины определяются принципы внешних отношений в Украине", - отмечает Постпред Президента.

Также в ст. 6 Закона Украины "О всеукраинском и местном референдумах" на местные референдумы могут выноситься вопросы, отнесенные законодательством Украины к ведению местного самоуправления соответствующих административно-территориальных единиц, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий соответствующего Совета народных депутатов и его председателя и т.д.

Согласно ст. 6-1 вышеупомянутого закона, проведение референдумов по вопросам, которые не относятся к ведению республики Крым и органов местного и регионального самоуправления административно-территориальных единиц в Украине, не допускается, а результаты таких референдумов признаются таковыми, которые не имеют юридической силы.

Согласно ст. 47 того же закона, опросы общественного мнения, которые проводятся в другом порядке, чем предусмотрено данным Законом, или по вопросам, которые в соответствии с законом не могут выноситься на всеукраинский и местный референдумы, не имеют статуса совещательного опроса граждан Украины (консультативного референдума) и правовых последствий.

В этой связи Г.МОСКАЛЬ еще раз заявляет, что "не нужно нарушать законы, если изначально известно, что последствия (референдума - УНИАН) не будут иметь никакой юридической силы и будут упразднены в судебном порядке".

Как сообщал УНИАН, на Всекрымском вече Крымский республиканский комитет Компартии Украины принял решение о проведении 16 декабря референдума об отношении крымчан ко вступлению Украины в НАТО. На референдум планируется вынести один вопрос: "Согласны ли вы с политическим курсом Президента Виктора ЮЩЕНКО на вступление Украины в НАТО?".