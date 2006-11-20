Бессмертному подарили винтовку и робо-пса (фото)

Лидер Нашей Украины Роман Бессмертный в среду, 15 ноября, - в свой 41-й день рождения “сбежал” к маме в село. Но “девятый вал” подарков впоследствии его догнал.

Информационный департамент и пресс-служба "Нашей Украины", сообщает TabloID, подарили шефу винтовку Мосина, которую использовали с 1891 года, и которая была основным оружием революции 1917 года. По словам руководителя департамента Татьяны Мокриди, оружие приобрели со всеми разрешениями, но оно не предназначено для использования.

Журналисты газеты "Без цензуры" подарили Бессмертному дружеский шарж, а исполняющий обязанности председателя исполкома партии Александр Ропотенко презентовал имениннику набор инструментов для сада. По-видимому, Роман Петрович обрадовался такому подарку, поскольку сам недавно рассказывал, что очень любит ковыряться в саду.

Бессмертный также получил еще двух собак впридачу к уже имеющимся. Дома у него, как сообщалось раньше, живут два настоящих менших брата: ротвейлер та восточноевропейская овчарка. А пара подаренных псов – деревянный и электронно-механический. Робо-пса презентовала команда Бессмертного. И этот подарок пока еще гуляет исключительно по кабинету политика. Видимо, чтобы предотвратить слишком близкое знакомство с живыми обитателями квартиры, каждый из которых, в отличие от робота, вооружен роскошным комплектом зубов.