Шлапак: Кабмин манипулирует и отчитывается о перевыполнении бюджета

Манипулирование бюджетной росписью дает возможность правительству Украины отчитываться о перевыполнении государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

Он напомнил, что за январь-май 2009 года в государственный бюджет мобилизовано доходов в сумме 79 млрд. 201 млн. грн., или 104,6% плановых показателей на данный период 2009 года.

«Обычное манипулирование бюджетной росписью, а также сбрасывание в кучу «и мух, и котлет» в части общего и специального фондов госбюджета (правительство предоставляет показатели выполнения госбюджета кумулятивно по общему и специальному фонду – УНИАН) дает возможность правительству отчитываться о перевыполнении бюджета», – сказал А.ШЛАПАК

Также он отметил, что выполнение госбюджета в части доходов по общему фонду составило 99,76% к уточненному плану на соответствующий период (поступило 62 млрд. 467,6 млн. грн. при уточненном плане в 62 млн. 616,1 млн. грн.).

Кроме того, А.ШЛАПАК сообщил, что согласно первому варианту росписи план на январь-май т.г. по общему фонду составлял 66 млрд. 509,8 млн. грн. и без учета коррекции плана процент выполнения госбюджета по доходами составил бы 93,9%, а планового показателя на май – 77%.

«Такое выполнение достигнуто за счет нескольких вещей. Первая и главная заключается в том, что правительство банально каждый месяц использует практику, которая использовалась и ранее, когда понижается план в соответствии с бюджетной росписью», – отметил А.ШЛАПАК.

По его информации, месячный план на май откорректирован в сторону уменьшения на 4 млрд. 115,7 млн. грн. – с 17 млрд. 845 млн. грн. до 13 млрд. 729,3 млн. грн. – за счет снижения плановых показателей мобилизации НДС с ввезенных в Украину товаров на 3,1 млрд. грн., а также плана по обязательным платежам, которые мобилизуются ГНАУ, на 1 млрд. грн.

«Правительство и Министерство финансов за несколько недель до конца мая, понимая, что этих доходов собрано не будет, снижают показатель до 13,729 млрд. грн. и отчитываются о выполнении бюджета, уменьшив доходы более чем на 4 млрд. грн.: Гостаможслужба – более чем на 3 млрд. грн. и ГНАУ – на 1 млрд. грн. Безусловно, таким образом можно выполнять бюджет как угодно и когда угодно», – подчеркнул А.ШЛАПАК.

При этом он отметил, что процент выполнения годового плана госбюджета по общему фонду по доходам составил всего 34%. В то же время за пять месяцев 2008 года поступления в общий фонд госбюджета (с учетом возмещения НДС) составили 71 млрд. 043,8 млн. грн., или 42% годового плана и 111,3% плана на январь-май 2008 года.

В целом А.ШЛАПАК заявляет, что реальное выполнение бюджета за пять месяцев было ниже заявленного правительством. Без учета коррекции плана процент выполнения госбюджета по доходам составил бы 93,9%.

Кроме того, он подчеркнул, что достигнутый уровень наполнения доходной части бюджета обеспечен благодаря перечислению Нацбанком в январе и апреле т.г. годовой суммы превышения доходов над расходами (4 млрд. 008,1 млн. грн.), а также уплате им в бюджет сверх годового плана 396 млн. грн. Так, на 1 июня т.г. Нацбанк выполнил годовой план на 109,9% и перечислил в государственный бюджет 4 млрд. 404,1 млн. грн.