Партия регионов требует прекратить незаконные проверки СМИ

Партия регионов требует от правительства прекратить незаконные фискальные проверки СМИ и отменить все решения, которые ограничивают право граждан получать правдивую информацию о социально-экономической ситуации в стране.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов.

В ПР считают, что нынешнее правительство “развернуло беспрецедентное наступление на свободу слова”, в частности, начались тотальные фискальные проверки ведущих общенациональных телеканалов Украины. «То есть давление на свободу слова приобретает явственную форму политических преследований, репрессий по политическим мотивам, которые нынешняя власть, не колеблясь, использует в своей деятельности», - говорится в заявлении.

Партия регионов связывает такое «циничное и незаконное» давление на СМИ с тем, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО официально заявила о своем участии в президентской кампании и еще до ее начала «применила административный ресурс для превентивного запугивания прессы».

Оппозиционеры отмечают, что никогда, даже во времена так называемого антинародного режима Леонида КУЧМЫ, власть не позволяла себе использовать фискальные органы для устранения политических конкурентов и критиков. А, напротив, придерживалась добровольно взятого на себя моратория на проведение проверок в избирательный период.

Регионалы считают, что власти нечего ответить на «справедливую критику и разоблачение ее несостоятельности, некомпетентности и лживости», поэтому правительство и пошло на грубое нарушение демократических норм и законодательства, однозначно запрещающего проведение плановых проверок до 31 декабря 2010 года и гарантирующего беспрепятственную деятельность СМИ в предвыборный период.

«Ни закон, ни мораль эту обанкротившуюся власть не сдерживают, потому она пытается брутально закрыть рот оппонентам и критикам, лишая граждан Украины права на получение правдивой информации. Это логичное для нынешней власти продолжение политики засекречивания объективной статистической информации, информации о казначейском исполнении бюджета страны и так далее», подчеркивают в пресс-службе политсилы.

В связи с этим Партия регионов заявляет, что не позволит власти и дальше проводить такую «антинародную, антидемократичную политику». ПР требует от Кабинета министров немедленно прекратить незаконные фискальные проверки СМИ и дать правовую оценку увольнениям журналистов за публикацию неугодных власти фактов и предоставления правительственных гарантий того, что подобные факты будут исключены в дальнейшем.

Оппозиция требует от действующего правительства отмены всех решений, которые ограничивают право граждан, налогоплательщиков получать правдивую информацию о состоянии государственных финансов и социально-экономической ситуации в стране. А также введения общественного контроля за регуляторной и надзорной деятельностью уполномоченных органов и соблюдением ими законодательства в предвыборный период.

«Наша цель – обеспечить безусловно свободное, честное волеизъявление граждан на выборах, что предполагает, среди прочего, право людей свободно обсуждать, оценивать деятельность власти, беспрепятственно высказывать ей претензии и предложения», - отмечается в заявлении пресс-службы партии.