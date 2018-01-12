СБУ расследует возможную работу в оккупированном Крыму компаний Adidas, Puma и DHL

Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым проводит следственные действия в рамках уголовного дела о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma на аннексированном полуострове.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Крым.Реалии.

«Сообщаем, что сведения Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины относительно возможного осуществления хозяйственной деятельности по продаже на временно оккупированную территорию Крыма немецкими компаниями «DHL Express», «Adidas», «Puma» приобщены к материалам уголовного производства, досудебное расследование которого осуществляет следственный отдел ГУ СБУ в АР Крым. Сейчас продолжаются следственные действия», – говорится в документе.

В ведомстве добавили, что детали досудебного расследования не разглашаются в связи со статей 222 УПК Украины.

Ранее в прокуратуре Автономной Республики Крым сообщили, что Служба безопасности Украины проверит информацию украинского министерства о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в аннексированном Крыму.

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6 декабря 2017 года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о незаконной деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в аннексированном Крыму.

Министерство, в качестве подтверждения своих обвинений, указало адреса магазинов и представительств перечисленных компаний в аннексированном Крыму.

Ранее в ответ на запрос DW о деятельности компании DHL Express в аннексированном Россией Крыму, пресс-служба компании разъяснила, что при обслуживании своей глобальной почтовой и логистической сети строго придерживается торгового законодательства.

Публичных комментариев Adidas и Puma по этому поводу нет.

В сентябре 2017 года Совет Европейского Союза продлил до 15 марта 2018 года действие санкций в отношении 149 физических лиц, представителей России и сепаратистов, и 38 юридических лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.