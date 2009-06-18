Литвин: Украине нужен Президент

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН убежден, что в Украине должен быть сохранен пост Президента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, сегодня во время встречи с представителями научной элиты, касаясь вопроса о форме государственного строя, В.ЛИТВИН подчеркнул, что «в государстве должен быть Президент». «Он должен быть лицом, моральной совестью государства, освящать страну, представлять ее на высшем уровне», - заявил он. В то же время, отметил В.ЛИТВИН, должна существовать ответственная законодательная власть, которая будет формировать правительство, которое должно быть «подотчетным и ответственным перед украинским народом».

Парламентская форма правления, подчеркнул председатель Верховной Рады, возможна при условии изменения избирательной системы. Он в который раз выразил мнение о необходимости введения такой избирательной системы, которая бы обеспечивала ответственность каждого депутата перед избирателями.

Председатель Верховной Рады Украины отметил, что в государстве «нет проекта под названием «Украина», который бы давал уверенность в развитии страны». «Убежден, что сцементировать страну ради будущего не только Украины, но и всего мира, нужно работой, а не разговорами, а мы говорим о деталях, а не об общих тенденциях, не знаем, какие ставки делать, на чем акцентировать», - сказал он.

По мнению В.ЛИТВИНА, основные направления развития страны должны разработать представители научной элиты. «Чтобы унять страсти и решить проблемы, должны говорить те, кто имеет на это право и основания и знает, что нужно сказать, что нужно Украине. А это классическая университетская корпорация», - отметил он.

В.ЛИТВИН считает, что национальной идеей должно стать «сохранение украинского народа от физического вымирания, нравственной деградации», повышение авторитета украинцев за рубежом.

Он напомнил, что Конституция определяет Украину как суверенное, независимое, соборное государство, которое, по его мнению, «должно строиться на приоритетах науки, образования, технологий». «Это должно стать наполнением национальной идеи», - сказал он.

В этом контексте В.ЛИТВИН призвал к сохранению классических университетов, которые, по его словам, «не должны исчезнуть перед большим количеством частных учебных заведений», и за предоставление им статуса исследовательских. «Образование как ключевое звено – тот фундамент, который позволит нам лучше жить и работать, соотнося права человека и его мораль», - сказал он.