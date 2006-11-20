Тимошенко проведет собрание в Киевсовете
11:01, 20 ноября 2006Политика
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Сегодня в 17.00 в помещении Киевсовета (ул. Крещатик, 36) состоится собрание депутатов Киевского городского совета – членов фракций Блока Юлии Тимошенко, блока «Наша Украина», Блока Виталия Кличко.
Собрание будут посвящено подготовке сессии Киевсовета, на которой будет решаться вопрос отмены распоряжений городского председателя о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Как сообщили УНИАН в объединенном пресс-центре Киевсовета, также планируется подписание Декларации принципов сотрудничества демократических сил в Киевсовета. В собрании примет участие лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.
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