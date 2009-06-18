Ющенко на прощание дал Черномырдину орден

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА, освобожденного от должности посла России в Украине, орденом «За заслуги» ІІІ степени.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, этой наградой В.ЮЩЕНКО отметил личный вклад В.ЧЕРНОМЫРДИНА в развитие украинско-российских отношений, многолетнюю дипломатическую деятельность. Президент пожелал В.ЧЕРНОМЫРДИНУ крепкого здоровья и дальнейших успехов.

Встреча состоялась по случаю завершения дипломатической миссии В.ЧЕРНОМЫРДИНА в Украине.

Он находился в должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Украине в 2001-2009 годах.