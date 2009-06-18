Винский порвал с Тимошенко окончательно

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ написал на имя председателя партии «Всеукраинское объединение ««Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО заявление о выходе из рядов партии «Батьківщина».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

По словам И.ВИНСКОГО, причиной выхода из партии являются «серьезные разногласия с председателем партии по политическим, кадровым, социально-экономическим вопросам и этике отношений между председателем партии и ее заместителем». Заявление подписано И.ВИНСКИМ 17 июня 2009 года.

Как сообщал УНИАН вчера, 17 июня И.ВИНСКИЙ также заявил, что подал в отставку с должности министра транспорта и связи Украины из-за серьезных разногласий с премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО.

Тогда же он сообщил о намерении подать заявление о выходе из партии “Батьківщина”. “Безусловно, однозначно работать в партии, где такой лидер, я не буду. Сегодня я подам заявление о выходе из партии “Батьківщина”, - сказал И.ВИНСКИЙ.

При этом он сообщил, что его заявление об отставке означает, что он намерен вести активную политическую деятельность. В то же время И.ВИНСКИЙ еще раз подчеркнул, что не намерен баллотироваться в Президенты.

Справка УНИАН. И.ВИНСКИЙ вступил в «Батьківщину» и был избран заместителем председателя этой политической партии после того, как осенью 2006 года он был исключен из рядов СПУ за критику вхождения социалистов в состав коалиции с Партией регионов и коммунистами.