В ЕС призвали найти баланс по языковому вопросу в украинском образовании

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли подчеркивает, что Украина должна найти баланс относительно уровня использования и владения украинского языка и языков национальных меньшинств в образовательном процессе.

Об этом дипломат сказал в эфире "Украинского радио".

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"Важно найти правильный баланс между очевидным требованием владения украинским языком всеми гражданами Украины и обеспечением прав национальных меньшинств", - отметил Мингарелли.

"Мы слышали заявления министра образования и науки Украины, есть рекомендации Венецианской комиссии, и мы ожидаем, что украинские власти найдут этот баланс, и большинство рекомендаций Венецианской комиссии примут во внимание", - добавил дипломат.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) официально опубликовала решение относительно языковых положений (ст. 7) закона Украины "Об образовании".

Документ содержит ряд рекомендаций для Украины, но в то же время подчеркивается, что права венгроязычного меньшинства и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в седьмую статью закона, то есть ту, которой устанавливается язык обучения.

Венецианская комиссия, среди прочего, рекомендовала обеспечить достаточный уровень обучения на официальных языках ЕС представителей соответствующих меньшинств; продолжать обеспечивать достаточный удельный вес образования на языках меньшинств на начальном и среднем уровнях в дополнение к обучению на государственном языке; повысить качество преподавания украинского языка как государственного; освободить частные школы от новых языковых требований и тому подобное.

Закон «Об образовании», которым в Украине языком образовательного процесса в учебных заведениях определяется государственный язык и вводится 12-летнее среднее образование, вступил в силу 28 сентября.