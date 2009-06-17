Киевский ЕЦ пикетирует Черновецкого

Представители Киевской городской организации «Единого центра» пикетируют столичную мэрию с требованием сохранить физиотерапевтическую поликлинику в помещении возле «Золотых ворот».

Как передает корреспондент УНИАН, в пикете принимают участие около 150 чел. Они держат флаги с символикой «Единого центра» и раздают всем желающим текст обращения к киевлянам и столичной власти, в котором отмечают необходимость сохранить указанное лечебное заведение, которое оказывает бесплатную медицинскую помощь, в основном, социально незащищенным слоям населения - пенсионерам и малообеспеченным.

Как подчеркнула на митинге председатель столичного «Единого центра» Виктория ЛИСНЫЧАЯ, представители их организации будут добиваться удовлетворения их требований.

«Мы требуем от КГГА и Шевченковской РГА прекратить рейдерские атаки против физиотерапевтической поликлиники Киева, а правоохранительные органы и Министерство здравоохранения просим принять необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования этого медицинского заведения», - говорится в обращении.

По данным ЕЦ, со стороны киевской власти уже дважды осуществлялись попытки «рейдерского захвата поликлиники». В частности, 6 июня, как утверждают в «Едином центре», чиновники из КГГА и Шевченковского райсовета противозаконными методами пытались вывезти в неизвестном направлении имущество и оборудование поликлиники, не предоставив на то никаких надлежащих документов. Обосновывалось это лишь тем, что в здании поликлиники должен быть произведен капитальный ремонт.

Как подчеркнула В.ЛИСНЫЧАЯ, прежде чем принимать решение по поводу переселения медицинских заведений, необходимо советоваться с территориальной общиной города, поэтому «Единый центр» будет требовать от столичной власти проведения общественных слушаний по этой поликлинике.

Как сообщал УНИАН, 16 июня депутат Киевского городского совета Виталий КЛИЧКО обратился с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованием защитить трудовой коллектив Физиотерапевтической поликлиники столицы от посягательств чиновников.

Как заявляют представители Блока Кличко, чтобы получить помещение возле "Золотых ворот", городская власть “с грубыми нарушениями выбрасывает на улицу” коллектив медзаведения.

«В ход идут и служебный подлог, и угрозы, и даже попытки силового захвата помещения, которое поликлиника занимает с конца 19-го века. Господин Президент, есть ли в государстве закон, по которому медицинские сестры и врачи в историческом сердце Киева должны защищать голыми руками свое помещение от вооруженных молодчиков?! Когда из уст заместителя городского председателя и начальника управления здравоохранения Киева в сторону медиков раздаются ругательства и угрозы?!», - говорится в письме В.КЛИЧКО к Президенту.

В.КЛИЧКО отмечает также, что ст. 49 Конституции Украины запрещает сокращать сеть заведений здравоохранения. Вместе с тем, заявляет он, под предлогом проведения капитального ремонта, на который в городском бюджете не заложено ни одной копейки, коллектив поликлиники в прямом смысле слова выбрасывают на улицу.

«От имени столичной общины, десятков тысяч медиков обращаюсь к Вам, уважаемый Виктор Андреевич, и прошу наконец обратить внимание на беспорядок, который происходит в Киеве. Ситуация в области медицины является одной из наиболее вопиющих: задержка с выплатой зарплаты и доплат, выселение из помещений, нехватка элементарных медикаментов и питания для больных. Именно это характеризует медицину Киева, которая еще три года назад была образцовой для государства», - отмечает В.КЛИЧКО в обращении к главе государства.