Литвин: не надо мешать Ющенко обеспечивать безопасность страны
Спикер выступил перед танкостроителями
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что парламент должен поддержать кандидатуру на должность министра обороны, предложенную Президентом Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня во время встречи с трудовым коллективом КБ им. Морозова в Харькове.
«Верховная Рада должна освятить решение Президента по кандидатуре министра обороны», - считает спикер.
«Президент должен иметь возможность сказать, что ему никто не мешает выполнять функции, обеспечивающие безопасность и жизнедеятельность государства», - отметил руководитель парламента, добавив, что глава государства «отвечает за внешнюю политику, оборону, отвечает за кадровые назначения» в этой сфере.
Отвечая на вопрос о якобы «привязке» решения о выделении 120 млн. грн. КБ им. Морозова на строительство десяти танков «Оплот» к увольнению министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА, В.ЛИТВИН отметил, что «должна работать система, которая не может быть привязана к наличию или отсутствию министра», «средства должны быть».