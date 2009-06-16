Литвин: не надо мешать Ющенко обеспечивать безопасность страны

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что парламент должен поддержать кандидатуру на должность министра обороны, предложенную Президентом Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня во время встречи с трудовым коллективом КБ им. Морозова в Харькове.

«Верховная Рада должна освятить решение Президента по кандидатуре министра обороны», - считает спикер.

«Президент должен иметь возможность сказать, что ему никто не мешает выполнять функции, обеспечивающие безопасность и жизнедеятельность государства», - отметил руководитель парламента, добавив, что глава государства «отвечает за внешнюю политику, оборону, отвечает за кадровые назначения» в этой сфере.

Отвечая на вопрос о якобы «привязке» решения о выделении 120 млн. грн. КБ им. Морозова на строительство десяти танков «Оплот» к увольнению министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА, В.ЛИТВИН отметил, что «должна работать система, которая не может быть привязана к наличию или отсутствию министра», «средства должны быть».