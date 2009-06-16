"Укрпочта" объясняет, что от нее хотели Винский и депутат от БЮТ

Министерство транспорта и связи Украины инициировало увеличение расходов «Укрпочты» на рекламу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге в Кабинете Министров заместитель генерального директора “Укрпочты” Александр КУХАРЕЦ, комментируя ситуацию с обвинениями со стороны премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО в растратах 15 млн. грн. средств «Укрпочты» на его предвыборную кампанию.

По словам А.КУХАРЦА, а финплане «Укрпочты» статья расходов на рекламу составляет 85 тыс. грн. При этом, в частности, за эти средства рекламировалась новая услуга – продажа билетов на все виды транспорта в почтовых отделениях. В частности, «Укрпочта» изготовляла рекламные листовки услуги и развешивала их в отделениях.

«Произошло следующее. Народный депутат Геннадий ЗАДИРКО (фракция БЮТ, член транспортного комитета ВР и коллегии Минтранссвязи – УНИАН) пришел в «Укрпочту» с предложением лучше рекламировать этот вид услуги (билеты – УНИАН). Они предложили нам изготовить видеоролик, но проект видеоролика, на котором министр рекламирует услугу, представили. Также депутат заявил, что есть разработанный макет плакатов, больших этого (разработанного “Укрпочтой” – УНИАН), где-то формата А3», – сказал А.КУХАРЕЦ.

По его словам, Г.ЗАДИРКО объяснили, что в финплане не хватит средств для изготовления такой рекламы, поскольку изготовление ролика с размещением его на четырех каналах с высоким рейтингом, обойдется приблизительно в 7 млн. грн. Кроме того, необходимо изготовить 3 млн. штук новых плакатов.

По словам А.КУХАРЦА, в «Укрпочте» объяснили, что для этого необходимо внести изменения в финплан. «Две недели назад пришел опять этот депутат и сказал, что уже обсуждено с министром и мы должны вносить изменения в финплан, изготовлять плакаты, делать заказ на видеоролик», – сказал он.

В то же время, по его словам, максимальная сумма, на которую удалось изменить финплан в части расходов на рекламу, составляла 2 млн. грн. Эти изменения Минтрассвязи согласовал, и сейчас они находятся на рассмотрении в Минфине, объяснил А.КУХАРЕЦ.

При этом он отметил, что «Укрпочта» заинтересована в увеличении расходов на рекламу.

«Потому я не имею права сейчас рассказывать, в связи с чем возникло это недоразумение, этот спор, но «Укрпочта» работает на имидж «Укрпочты», государственного предприятия. Мы хотим продвигаться. К сожалению, у нас маленькие средства на рекламу. Но хотелось бы больше, мы заинтересованы в рекламе нашего предприятия», – сказал А.КУХАРЕЦ.

Как сообщал УНИАН, 15 июня в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не исключает привлечения к ответственности И.ВИНСКОГО за попытки использовать средства государственного предприятия «Укрпочта» не по целевому назначению.

«Я сделала замечание ВИНСКОМУ и сделала замечание господину ЗАДИРКО (народному депутату от БЮТ Геннадию ЗАДИРКО – УНИАН), потому что они деньги «Укрпочты», которая им подчинена, собрались использовать на печатание огромного тиража плакатов с изображением лица Иосифа Викентиевича с какими-то там рекламными лозунгами на какую-то там избирательную кампанию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.