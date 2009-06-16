В ЕЦ просят Тимошенко положить конец басням, которыми кормят студентов

Народный депутат, член партии «Единый центр» Леся ОРОБЕЦ призывает премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО объяснить ситуацию, которая сложилась вокруг решения, которым якобы отменено постановление Кабинета Министров о легализации платных услуг в высших учебных заведениях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Единый центр».

«Со слов премьера, постановление №369 отменено еще в начале мая. Между тем, на сайте Кабмина текста данного решения нет, а виновным в этом объявляют Минобразования, руководство которого глава правительства давно мечтает отправить в отставку», – заявила Л.ОРОБЕЦ.

По ее словам, “публичная обязанность руководителя данного ведомства немедленно принять все необходимые решения с целью предотвратить введение каких-либо финансовых взиманий в украинских вузах демонстрирует привычную виртуозность главы правительства в «переводе стрелок» на тех, что «ни сном, ни духом» к этому не причастны». «Министр образования и науки не может нести ответственность ни за правительственный сайт, ни, тем более, за решение премьера, которому стоит взять трубку в руку, чтобы решить проблему», – подчеркнула заместитель председателя «Единого центра».

«Премьер должна безотлагательно положить конец басням, которыми месяц кормят студентов, признать ошибки и обнародовать решение, которым скандальное распоряжение Кабмина будет наконец отменено», – заявила Л.ОРОБЕЦ.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Кабмин принял постановление №369 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» (о расширении платных услуг, которые могут предоставляться государственными учебными заведениями).

24 апреля Национальный студенческий союз Украины направил письма первым лицам государства, которые подписали свыше 50 представителей органов студенческого самоуправления, молодежных общественных организаций и студенческих профсоюзов из 17 регионов Украины, с требованием оставить образование доступным и остановить действие постановления.

5 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие отдельных положений постановления Кабмина от 14 апреля относительно расширения перечня платных услуг, которые могут предоставлять государственные учебные заведения.

7 мая на внеочередном заседании правительство приняло решение отменить платные услуги для студентов. Проект решения был внесен лично премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, она была возмущена, когда узнала о трактовке принятого накануне решения о разрешении учебным заведениям брать деньги за дополнительные услуги.

11 мая на сайте Кабинета Министров было обнародовано решение правительства от 7 мая в 2009 г. №447 об отмене пунктов постановления от 14 апреля 2009 года №369. В этом решении, в частности, продолжали действовать нормы, позволяющие брать плату со студентов и аспирантов за отработку практических, лабораторных и семинарских занятий по дисциплинам, которые были ими пропущенные без уважительных причин; проведение по желанию» учащихся и студентов дополнительных индивидуальных занятий и консультаций; предоставление библиотеками услуг по пользованию литературой сверх установленных норм; обеспечение доступа к Интернету и пользованию корпоративной электронной почтой; предоставление услуг, связанных с подготовкой к защите диссертаций и тому подобное.

4 июня министр образования Иван ВАКАРЧУК заявил, что МОН планирует создать рабочую группу по урегулированию вопросов, связанных с предоставлением учебными заведениями платных услуг.

5 июня он сообщил, что Кабинет Министров отменил ранее принятое постановление о платных услугах для студентов в высших учебных заведениях.

15 июня пресс-служба Кабмина сообщила, что решение правительства об отмене платных услуг в высших учебных заведениях вступит в силу в ближайшие дни. В постановлении напоминается, что этот вопрос был рассмотрен и принят единодушно на заседании Кабинета Министров 10 июня с.г. По состоянию на 15 июня завершается приведение в соответствие с этим решением других нормативных актов.