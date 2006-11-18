Николай Ткач вышел из Нашей Украины

Бывший председатель Черновицкой облгосадминистрации, экс-председатель облорганизации партии „Народный Союз Наша Украина” Николай ТКАЧ заявил о своем выходе из партии.

Как пишут черновицкие печатные СМИ, такое решение Н.ТКАЧ принял сразу после съезда НСНУ, который состоялся 11 ноября в Киеве.

В своем заявлении о выходе из партии Н.ТКАЧ отмечает, что третий съезд НСНУ „вполне справедливо признал работу президиума и Совета партии неудовлетворительной”, однако, по его мнению, „партией продолжает руководить та же группа людей, которая и привела ее к стратегическому поражению и потере авторитета в обществе”.

„При таких обстоятельствах я считаю невозможной свою дальнейшую работу в НСНУ и объявляю о своем выходе из партии, из фракции НСНУ в Черновицкой области, слагая с себя обязанности председателя фракции”, сказано в заявлении.

На пресс-конференции в Черновцах нынешний председатель Черновицкой облорганизации НСНУ Борис БАГЛЕЙ заявил, что сделает все для того „чтобы Николай ТКАЧ забрал свое заявление”, при этом признав, что в настоящее время партия находится „на пике своего кризисного показателя”.

Справка УНИАН. Н.ТКАЧ возглавлял облорганизацию НСНУ со времени ее образования по июнь 2006 года и был председателем Черновицкой облгосадминистрации с февраля 2005 по июня 2006 года. Н.ТКАЧ неоднократно публично подчеркивал, что на должности губернатора был протеже тогдашнего госсекретаря Украины Александра ЗИНЧЕНКО, в которого в свое время был научным руководителем в Черновицком государственном университете им. Ю.Федьковича.

Оставляя в июне этого года должность председателя облорганизации НСНУ, свое решение Н.ТКАЧ объяснил, что отдельные люди в партии „в значительной мере предали идеалы революции, ради которых выходили на майданы в Черновцах и Киеве”. По его словам, причиной поражения «нашеукраинцев» на прошлых выборах своим идеологическим противникам – «регионалам» стал „раскол в помаранчевой команде”, вину за который „в Киеве несправедливо положили на Александра ЗИНЧЕНКО, который только обозначил то, что уже объективно сложилось”.