Осуждение Саакашвили не влияет на экстрадиционную проверку – ГПУ

Решение Тбилисского горсуда о заочном осуждении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили к 3 годам заключения не влияет на ход экстрадиционной проверки, которую проводит прокуратура Киева.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Пока она (экстрадиционная проверка - УП) не будет завершена, никакие решения грузинского суда относительно Саакашвили учитываться не будут", – отметил Лысенко.

Так, как пояснил представитель Генпрокуратуры, проверка проводится по украинскому законодательству.

При этом, по словам Лысенко, определить, является ли решение суда в Тбилиси основанием для экстрадиции, должно Министерство юстиции после окончания проверки.

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Как известно, Тбилисский городской суд приговорил Михеила Саакашвили к 3 годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Сам Саакашвили в своем Facebook назвал решение суда "полностью незаконным" и таким, что "противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу".

Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что решение Тбилисского суда пока не дает Украине оснований для его экстрадиции или выдворения.

Как известно, в начале сентября Генпрокуратура и Министерство юстиции Украины получили запрос Главной прокуратуры Грузии о выдаче Саакашвили.

В 2015 году Генеральная прокуратура Украины отклонила запрос Грузии об экстрадиции Саакашвили. Объяснили это тем, что на родине его преследуют по политическим мотивам.