Адвокат: решение суда в Тбилиси не дает Киеву оснований для экстрадиции Саакашвили

Решение Тбилисского городского суда о признании виновным лидера "Движение новых сил" Михеила Саакашвили в превышении полномочий на посту президента Грузии на данный момент не дает Украине законных оснований для его экстрадиции.

Об этом заявил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий в эфире одного из телеканалов.

«Мы считаем, что все дела, которые рассматривают суды в Грузии против Саакашвили, исключительно политическими. Это политическое преследование. Любые действия по экстрадиции со стороны украинской власти будут незаконными даже на основании решения суда в Тбилиси», - заявил он.

«У Саакашвили достаточно на сегодня правовых статусов для того, чтобы власть Украины не могла его экстрадировать и выдворить. Во-первых, он является подозреваемым в уголовном деле по законам Украины. Во-вторых, идет досудебное расследование, где он является процессуальной стороной», - добавил адвокат.

Кроме того, Чернолуцкий указал, что Саакашвили судится с Государственной миграционной службой Украины, что является основанием для его пребывания на территории страны до завершения судебного процесса.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 января, Тбилисский городской суд признал виновным Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и приговорил к трем годам лишения свободы.

Решение было вынесено по делу Сандро Гиргвлиани. Как утверждает следствие, Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности Дати Ахалая, что помилует осужденных за убийство Гиргвлиани, и потом - уже в обход Комиссии по помилованию - помиловал Геронтия Алания, Михеила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных.

Саакашвили назвал приговор Тбилисского горсуда незаконным и противоречащим международным, национальным нормам и здравому смыслу.

*** 28 января 2006 года 28-летний сотрудник «Объединенного грузинского банка» Сандро Гиргвлиани со своим другом Леваном Бухаидзе посетил кафе «Шарден-бар» в центре Тбилиси. В баре находились руководитель Департамента конституционной безопасности МВД Ахалая, его заместитель Олег Мельников, начальник Генеральной инспекции МВД Василий Санодзе, начальник Службы по общественным связям МВД Гурам Донадзе, супруга министра внутренних дел Тако Салакая, а также знакомая Сандро Гиргвлиани - Тамара Майсурадзе. Между Гирвглиани и Донадзе произошла ссора. В тот же день тело Гиргвлиани обнаружили в пригороде Тбилиси с признаками насильственной смерти.

Полиция задержала четырех сотрудников Департамента конституционной безопасности - Алания, Апциаури, Гачава и Бибилуридзе. Они признались, что похитили Гиргвлиани и отвезли в лес, где стали его избивать. Затем, по их словам, Гиргвилиани сбежал, «заблудился и упал в ущелье с 20-метровой высоты».

Убийство вызвало громкий политический скандал в Грузии. Хотя в совершении преступления обвинили нескольких офицеров МВД Грузии, правозащитники и родные Гиргвлиани называли заказчиками убийства высокопоставленных чиновников министерства.