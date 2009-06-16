Презентация программы визита Патриарха Кирилла в Украину

26 июня в 10.30 в УНИАН (Киев, Крещатик, 4) состоится пресс-конференция на тему «График пребывания Предстоятеля РПЦ Кирилла в Украине 27 июля - 5 августа». В пресс-конференции примут участие: управляющий делами Украинской Православной Церкви архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан, председатель отдела внешних церковных связей УПЦ архимандрит Кирилл (Говорун), пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ протоиерей Георгий Коваленко. Вход по редакционным удостоверениям.

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