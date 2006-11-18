Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что «Президент никогда не будет торговаться ни в отношении министров, ни в отношении законодательных актов».

Об этом он сказал в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (18-24 ноября).

В.БАЛОГА напомнил, что Президент Виктор ЮЩЕНКО подал в парламент свой вариант законопроекта о Кабинете Министров, и «тут имеется поле для компромиссов». Но, по его словам, оно ограничивается исключительно этим вопросом без привлечения других «проблемных взаимозачетов».

Также глава Секретариата заметил, что Президент никогда не будет торговаться по бюджету. Глава государства публично определил критерии, и в случае, если бюджет им будет соответствовать, то он бюджет-2007 подпишет, сказал В.БАЛОГА. «И от того, говорит ли ЮЩЕНКО с премьером с глазу на глаз, или за круглым столом, его позиция во всех упомянутых вами вопросах является известной и неизменной», – подчеркнул он.