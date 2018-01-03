Безопасность и суверенитет Украины зависят не только от победы над агрессией, но и от борьбы против коррупции - посол США
По мнению Йованович, Украина должна создать институты, устойчивые как к внешнему вмешательству, так и к внутренним манипуляциям.
Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович заявляет, что безопасность и суверенитет Украины зависят не только от победы над иностранной агрессией, но и от внутренней борьбы против коррупции.
Об этом говорится в ее статье для издания «Новое время».
«Спустя четыре года после Майдана не дает покоя вопрос: а не угасает ли порыв вести Украину в будущее? Политические атаки на НАБУ и САП сковывают их способность демонтировать коррупционные схемы в государственном секторе», - подчеркнула Йованович.
По ее словам, как и украинский народ, в США все еще глубоко обеспокоены тем фактом, что в то время как НАБУ и САП направили в суды более 100 серьезных дел о коррупции, ни одного весомого решения по ним не вынесено.
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«Коррумпированные судьи будут оттягивать свершение правосудия. Поэтому так важно создать Антикоррупционный суд. Кроме того, принятые в прошлом году правила декларирования активов государственных служащих были обращены против самих активистов, ведущих борьбу с коррупцией на высших уровнях. Борцы с коррупцией - герои, но адепты старой Украины пошли на них войной», - отметила дипломат.
Посол подчеркнула, что коррупция - это не просто политическая проблема: «из-за нее реальные потери несут реальные люди. Коррупция сдерживает иностранные инвестиции. Тянет вниз ВВП. Гасит готовность рисковать и пыл к предпринимательству. Лишает граждан с трудом заработанных доходов таким налогообложением, бюджетным процессом и процедурами закупок, которые наполняют карманы чиновников. Коррупция порождает бедность».
Йованович убеждена, что украинцы это понимают.
«В опросах и разговорах часто называют коррупцию ключевой проблемой, препятствующей прогрессу. Подавляющее большинство людей считают, что политики ставят свои личные интересы выше общественного блага», - добавила она.
«Безопасность и суверенитет Украины зависят не только от победы над иностранной агрессией, но и от внутренней борьбы против коррупции, без чего ни одна страна не может создать институты, устойчивые как к внешнему вмешательству, так и к внутренним манипуляциям», - отметила посол.