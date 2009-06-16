ЕС и Украина сегодня будут решать, как сотрудничать дальше

Европейский Союз и Украина завтра планируют обсудить проект Повестки дня ассоциации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, обсуждение проекта Повестки дня включено в перечень вопросов, которые будут рассматриваться на заседании Совета сотрудничества Украина-ЕС, запланированное на 16 июня в Люксембурге.

Согласно проекту, текст которого есть в распоряжении УНИАН, Повестка дня ассоциации должна заменить собой План действий Украина-ЕС, который был практическим инструментом сотрудничества в рамках выполнения Соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

Проект Повестки дня состоит из двух частей: стратегической и операционной. В стратегической части, в частности, содержится общее описание состояния отношений Украины и ЕС, начиная с получения Украиной независимости в 1991 году.

Операционная часть определяет конкретные приоритеты в разных сферах сотрудничества: политический диалог, права человека, международная политика и политика безопасности, экономическое сотрудничество.

В документе отмечается, что он направлен на облегчение вступления в силу действия будущего Соглашения об ассоциации, а приоритеты в нем могут изменяться в результате ежегодного пересмотра сторонами.

Как сообщал УНИАН, Украину на заседании Совета сотрудничества Украина-ЕС, которое состоится 16 июня в Люксембурге, будет представлять премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении 5 марта 2007 года. 9 сентября 2008 года на саммите Украина-ЕС было одобрено решение о том, что новое соглашение будет иметь название Соглашение об ассоциации. Стороны планируют завершить переговоры о новом соглашении до конца этого года.