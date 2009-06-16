Тимошенко полетела в Люксембург

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла в Люксембург для участия 16 июня в Тринадцатом заседании Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе рабочего визита Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречи с членом Еврокомиссии по вопросам международных отношений Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, а также с Генеральным секретарем Совета ЕС, Верховным председателем по вопросам внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ. Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу с Великим Герцогом Люксембурга Анри и премьером министром, государственным министром, министром финансов Люксембурга Жаном-Клодом ЮНКЕРОМ.

В поездке Ю.ТИМОШЕНКО сопровождают вице премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ, замминистра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ и замминистра юстиции Валерия ЛУТКОВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на чиновника Еврокомиссии, в ходе заседания Совета планируется обсудить политическую ситуацию в Украине, рассмотреть состояние двусторонних отношений, вопросы развития визового диалога и другие.

Вопросы сотрудничества в области энергетики на заседании Совета сотрудничества, отметил чиновник, рассматриваться не будут.