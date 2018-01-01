Порошенко поздравил украинцев с Новым годом и пожелал мира, счастья и благополучия

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым, 2018 годом и пожелал мира, счастья и благополучия.

Об этом говорится в новогоднем обращении главы государства к украинскому народу.

«Я желаю гражданам Украины и украинцам всего мира мира, счастья, благополучия. С Новым годом вас! Слава Украине!» - сказал Порошенко.

Глава государства заверил, что не допустит дестабилизации ситуации внутри страны и призвал украинцев к единству.

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«У тех, кто хочет поджечь дом изнутри, следует забирать спички, а по тем, кто будет нападать на нас извне, наоборот, открывать огонь, и как зеницу ока беречь наше единство», - подчеркнул президент.

«Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы - наш главный ресурс, и все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, как будто все зависит от Бога, а работать так, как будто все зависит от нас», - отметил Порошенко.

Также президент в новогоднем поздравлении вспомнил о международных партнеров Украины. «Шлю искренние праздничные поздравления нашим международным партнерам. США только что обнародовали решение о поставках нам современного оборонительного оружия, шаг в этом направлении сделала Канада и другие страны. ЕС также продлил санкции против страны-агрессора», - отметил он.

«Как бы под елку легло и решение Стокгольмского арбитража, оно защитило нас от крайне невыгодных условий газового контракта 2009 года», - сказал глава государства.

Президент еще раз поздравил украинцев с получением безвизового режима с Евросоюзом: «Еще раз поздравляю сотни тысяч украинцев, которые уже воспользовались безвизом, и миллионы, которым он еще пригодится. Всех нас с уверенным и бесповоротным движением в Европу. Еще в прошлогоднюю праздничную ночь мы только загадывали желание о безвизе - и вот оно свершилось».

Украинцев вместе с президентом Порошенко в новогоднюю ночь поздравили освобожденный из российской тюрьмы заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.