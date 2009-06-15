В Артеке определили представителя Украины на Детском Евровидении-2009

Украину на Детском Евровидении-2009 будет представлять 11-летний Андраник АЛЕКСАНЯН из Хмельницкого. Именно он 14 июня стал победителем финала национального отборочного тура, который проходил в «Артеке», и получил в подарок ноутбук.

Как передает корреспондент УНИАН, имя победителя по результатам оценок жюри и СМС-голосования объявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО. Она пообещала, что все 15 участников отборочного тура, который состоялся в «Артеке», приедут на отдых в этот детскому центр и в следующем году.

Еще Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что получила огромное удовольствие от сегодняшнего концерта и хороший позитивный заряд, который позволит ей работать “несколько лет без подзарядки”. Сама Ю.ТИМОШЕНКО также принимала участие в голосовании, посылая СМС.

Как сообщал УНИАН, 14 июня в Международном детском центре «Артек» состоялся финал национального отборочного тура детского конкурса «Евровидение-2009».

Победитель конкурса определится путем смешанного голосования: 50% - голоса телезрителей и 50% - голосование жюри.

В конкурсе приняли участие 15 исполнителей.

Детский ежегодный телевизионный конкурс песни «Евровидение» проходит с 2003 года. К конкурсу допускается по одному представителю из каждой страны – члена Европейского вещательного союза. В конкурсе могут принимать участие дети в возрасте 10-15 лет.

Украина принимает участие в конкурсе с 2006 года. Представители Украины дважды занимали 9-е место в конкурсе, в 2008 году – 2-е. В 2009 году конкурс состоится в Киеве.