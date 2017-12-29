Глава Пентагона: военная роль США в Украине не изменится

Военная роль Соединенных Штатов Америки в Украине не изменится. Об этом министр обороны США Джеймс Маттис заявил в пятницу во время общения с журналистами, сообщает "Голос Америки".

"Сейчас я не думаю, что военная роль США в Украине будет эволюционировать. Сейчас там находятся наши военные тренеры, которые помогают подготовить армию Украины к стандартам НАТО, и причина этого в том, что мы хотим убедиться, что Вооруженные силы Украины служат интересам народа Украины", - сказал Маттис.

Читайте такжеВолкер заверил, что США не признают незаконную аннексию Крыма Россией

Министр обороны США также прокомментировал влияние на ситуацию в Украине летального оружия, которое Вашингтон в декабре официально согласился продать официальному Киеву.

"Пока никто не захочет вторгнуться в Украину, надеюсь, что влияние этого оружия не будет значительным. Это оборонительное оружие", - заявил Маттис.

Как сообщал УНИАН, украинское правительство неоднократно просило США предоставить переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

22 декабря телеканал ABC News со ссылкой на многочисленные источники в Госдепартаменте США сообщил, что президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи Украине противотанковых ракет. Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн. долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Вместе с тем в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине "усиленный оборонный потенциал". Решение является частью усилий США, направленных на помощь Украине в защите ее территориальной целостности, и на то, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию». При этом в Госдепартаменте не уточнили, о каком именно «усиленном оборонном потенциале» идет речь.

После появления информации о решении Белого дома предоставить Украине вооружение для защиты от российского вторжения в МИД РФ заявили, что США перешли черту и "разжигают войну".

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер подтвердил, что администрация Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов.