Эксперт утверждает, что министерство Кучеренко дискредитирует Тимошенко

Характер и результаты работы Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины не укладываются в общую статистику деятельности правительства Юлии Тимошенко, декларирующей последовательность в реализации структурных реформ.

Так прокомментировал перспективы работы правительства в контексте срыва договоренностей по широкой коалиции заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

«Сейчас, после срыва договоренностей из создания широкой коалиции, для правительства как никогда важна позитивная статистика работы структурных подразделений – министерств. В случае с рядом министерств, особенно, МинЖКХ, мы сталкиваемся с серьезными политическими просчетами руководства, что в конечном счете дискредитирует все правительство и Тимошенко в частности. Для нее персонально вопрос энергосбережения является ключевым. Тогда как в МинЖКХ эту проблему откровенно профанировали», - сказал он.

По мнению А.Голобуцкого, политическая поддержка фракции НУНС не будет эффективной в случае постановки вопроса об отставке министра по вопросам ЖКХ Алексея КУЧЕРЕНКО.

«Несмотря на тот факт, что Кучеренко был назначен по квоте НС, его нынешние политические позиции не очень сильны. Его вряд ли будут отстаивать Луценко или близкий партнер Жеваго. Главная задача НС – сохранение кресла за Луценко. Вот почему просчеты чиновников министерства могут стоить нынешнему министру ЖКХ его кресла», - отметил эксперт.