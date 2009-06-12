Какие пояснения о порнографии получили нардепы (документ)

В среду, 11 июня, Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменения в статью 301 Уголовного кодекса Украины”, которым установлена уголовная ответственность за хранение порнографии с целью ее сбыта или распространения.

За это решение проголосовали 343 народных депутатов из 428 зарегистрированных в сессионном зале.

Как говорится в пояснительной записке к принятому закону, его задачей является внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, которые предусматривали бы уголовную ответственность не только за ввоз и изготовление изображений или других предметов порнографического характера, но и за их хранение с целью сбыта или распространения.

Это является одним из международно-правовых обязательств, взятых Украиной при ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка по торговле детьми, детской проституции и детской порнографии.

Следовательно, при условии подписания данного закона Президентом Украины статья 301 Уголовного кодекса Украины “Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов” будет изложена в такой редакции:

“1. Ввоз в Украину произведений, изображений или других предметов порнографического характера с целью сбыта или распространения или их изготовление, хранение, перевозка или другое перемещение с той же целью, или их сбыт или распространение, а также принуждение к участию в их создании караются штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, с конфискацией порнографических предметов и средств их изготовления и распространения.

2. Те же действия, совершенные в отношении кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера, а также сбыт несовершеннолетним или распространение среди них произведений, изображений или других предметов порнографического характера, караются штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией порнографической кино- и видеопродукции, средств ее изготовления и демонстрирования.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, если они совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц, а также принуждение несовершеннолетних к участию в создании произведений, изображений или кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера, караются лишениям свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией порнографических предметов, кино- и видеопродукции, компьютерных программ, средств их изготовления, распространения и демонстрирования”.