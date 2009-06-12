В БЮТ говорят, что дипломатов по осени считают

Председатель Комитета Верховной Рады по международным вопросам Олег БИЛОРУС (фракция БЮТ) надеется, что новый посол Российской Федерации в Украине будет реализовывать нейтрально-доброжелательную политику своего государства в отношении всех украинских политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

О.БИЛОРУС высказал мнение, что, скорее всего, новый посол России будет назначен не раньше осени.

«Потому что дипломатов считают по осени, а не посреди отпускного периода. Такая традиция», - объяснил особенности дипломатической практики О.БИЛОРУС.

Он отметил, что новый посол будет человеком профессиональным, который хорошо знает Украину. При этом О.БИЛОРУС высказал мнение, что это может быть заместитель министра иностранных дел России Григорий КАРАСИН.

«Во всяком случае, это будет фигура с большим статусом и мандатом. Программа его деятельности будет очень большой, а проблематика - сложной. Учиться здесь некогда. Он должен быть подготовлен и жизнью, и опытом работы в правительственных структурах, в частности, по разработке российской политики в отношении Украины», - сказал депутат.

О.БИЛОРУС выразил уверенность, что до президентских выборов в Украине новый посол РФ уже будет назначен.

«Новый посол приедет еще во время избирательной кампании. В своем портфеле привезет позицию России по поводу ориентации на различные политические силы», - сказал О.БИЛОРУС, отметив, что эта позиция будет нейтрально-доброжелательной и не будет сформирована в режиме давления на Украину.