Тимошенко: после победы на выборах не будет или Президента, или премьера

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО обещает после победы на президентских выборах объявить референдум о форме государственного строя в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью «5 каналу».

«Я думаю, что одержу победу на президентских выборах. И я сразу объявлю этот референдум, потому что у Президента есть такие полномочия – объявить референдум», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, именно граждане Украины должны определить форму государственного строя страны - президентская ли, парламентская ли республика.

“И президентская, и парламентская форма правления в мире очень сильны, если они правильно выстроены, если у них есть логика и если четко разделены полномочия и ответственность”, - отметила премьер.

“Захочет страна президентскую форму – нужно делать Конституцию жестко президентской формы правления, где нет премьер-министра. Если парламентская форма правления – то тогда избирается премьер-министр большинством в парламенте, и тогда либо нет Президента, либо у него полномочия такие, которые не влияют на процессы”, - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО.