Тимошенко - категорически против повышения цены на газ для населения

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выступает категорически против повышения цены на газ для людей.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении Ю.ТИМОШЕНКО, “сегодня Президент провел совещание в НАК „Нафтогаз Украины” и дал команду „Нафтогазу”, жесткую команду, повысить цену на газ для населения именно в этот тяжелый кризисный период”.

“Я категорически возражаю против повышения цены на газ для людей. Я взяла обязательство, что в течение этого года цена на газ для населения не изменится, и я буду своего слова придерживаться. Я никогда не разрешу во время кризиса, когда людям и так тяжело, еще поднимать для них цены на газ, и я не понимаю эту команду Президента”, - подчеркнула премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совещании по вопросам финансовой ситуации в НАК «Нафтогаз Украины» подчеркнул необходимость повышения тарифов на газ.

«У нас не может быть административной цены на выходе, которая формируется правительством и которая не покрывается выручкой в связи с тем, что она не отвечает рыночным принципам, – это исключительно компетенция центрального бюджета, межбюджетных отношений. И поэтому неплатежи, которые сегодня есть на уровне ТКЭ, это неурегулированные межбюджетные отношения. И я хочу, чтобы меня услышал министр финансов», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что с начала года неплатежи предприятий ТКЭ увеличились на 3,8 млрд. грн., причем цена газа для коммунальных нужд в 4,5 раза меньше стоимости газа, который покупается в России.