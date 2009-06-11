Ющенко хочет оккупировать часть внешнего рынка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО позитивно оценивает достижения сельского хозяйства в последние годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе открытия ХХІ международной выставки-ярмарки «Агро-2009».

«Я позитивно оцениваю то, что достигнуто в последние годы. Несмотря ни на что, все-таки больше позитивного, чем негативного», - отметил Президент. Он подчеркнул, что за последние месяцы сельское хозяйство Украины демонстрирует прирост, чему способствует конъюнктура внешнего и внутреннего рынков. «Мы идем к оптимизации аграрного рынка. Он становится более организованным и открытым», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что в 2008 году отрасль АПК стала лидером по привлечению иностранных инвестиций, опередив такие отрасли, как машиностроение и другие. При этом Президент подчеркнул, что в сельском хозяйстве необходимо провести ряд изменений, в частности необходимо работать над формированием рыночных отношений, открытого рынка земли и т. д. Государственная политика, сказал В.ЮЩЕНКО, должна быть направлена на развитие внешней торговли. По его словам, Украина должна постоянно присутствовать на мировых рынках. «Нам необходимо стимулировать экспорт. Украина должна оккупировать определенную часть внешнего рынка», - сказал Президент, добавив, что государство не должно совершать неправильные действия, которые позволяли бы сомневаться в надежности Украины как партнера на внешних рынках.

«Наша продукция, наше зерно – это украинская нефть», - сказал В.ЮЩЕНКО и добавил, что Украине необходимо показать, что одна из уникальных аграрных экономик (украинская) «встает с колен». Он отметил, что не должно быть никаких внутренних причин наложения эмбарго на внешнюю торговлю украинской сельхозпродукцией. По словам Президента, в прошлом году был безосновательно запрещен экспорт украинского зерна и подсолнечного масла. «Это не рынок, это административное управление», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он подчеркнул, что одним из приоритетов украинской государственной политики должно стать формирование зоны рынка украинской продукции на мировом рынке.