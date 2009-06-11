ВР сегодня будет преодолевать вето Президента на запрет игорного бизнеса

Народные депутаты Украины от Партии регионов и БЮТ намерены отстаивать решение о запрете игорного бизнеса в Украине и преодолеть вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО- данный вопрос внесен в повестку дня Верховной Рады. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили соавтор закона № 4268 - народный депутат Украины от Партии Регионов Григорий СМИТЮХ и народный депутат Украины от БЮТ Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ.

«Когда те или иные законы нарушают права граждан или Конституцию Украины и Президент накладывает вето – это понятно. Совсем другое, когда такое вето не соответствует интересам общества. Это уже на совести, в данном случае – Президента.

Я лично не знаю, чем он аргументировал такое решение», - сказал Г.СМИТЮХ . При этом он напомнил результаты опроса, проведенного Киевским институтом им. Горшенина, согласно которому, 73% украинцев негативно относятся к игорному бизнесу, а 81,8% одобряют закон о его запрете на территории Украины.

«Наша фракция единогласно приняла решение поддержать преодоление вето Президента», - сказал он. При этом Г.СМИТЮХ подчеркнул, что такое решение - исключительно гражданская позиция депутатов. По его мнению, позицию запрета игорного бизнеса обязаны отстоять и депутаты других фракций.

В свою очередь, народный депутат Украины от БЮТ Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ сообщил, что его фракция также намерена отстаивать решение о запрещении игорного бизнеса в Украине.

«Как и прежде, наша фракция поддерживает принятое решение, и мы будем голосовать, преодолевая вето Президента о запрете игорного бизнеса. У нас принято такое решение», - сказал Д.ВЕТВИЦКИЙ.

По его мнению, игорный бизнес «в том виде, в котором мы его имеем», нужно запретить.

«Обращения бывших работников игорного бизнеса меня не впечатлили – в Украине хватает работы – можно и на токарном станке. Конечно, такие деньги труднее заработать, чем на игровых автоматах – а точнее, на зависимых от игры людях (лудоманах). Но та беда, с которой столкнулась Украина – игорная зависимость и неконтролируемое развитие игорного бизнеса, нужно остановить», – уверен депутат от БЮТ.

В то же время об активной поддержке запрета этого вида бизнеса в Украине неоднократно заявляли общественные организации.

В частности, главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ призывает народных депутатов Украины преодолеть ветирование закона.

«Для В.ЮЩЕНКО оказались ближе интересы игорного бизнеса, чем интересы украинцев. Надеемся, что депутаты займут гражданскую позицию, отстоят интересы большинства избирателей и проголосуют за преодоление вето», - сообщил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

При этом он отметил, что для него не понятна прежняя позиция коммунистов, которые «повели себя непредсказуемо» и не проголосовали за запрет игорного бизнеса в Украине.

«Не голосовать они не могли по идеологическим причинам. То, что коммунисты не дали ни одного голоса в поддержку закона - это предательство чувств избирателей. Их позиция идет вразрез со всей коммунистической и социалистической идеологией. Ведь игорного бизнеса нет ни в одной социалистической стране – ни в Китае, ни во Вьетнаме, ни в КНДР, ни на Кубе», - констатировал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Также главный координатор гражданской кампании добавил, что «Форум спасения Киева» выступает против создания игорных зон. По его мнению, только полный запрет игорного бизнеса в Украине способен оздоровить общество.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Верховная Рада запретила игорный бизнесв Украине. За принятие Закона «О запрещении игорного бизнеса в Украине» проголосовали 340 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон «О запрещении игорного бизнеса в Украине» предусматривал запрет игорного бизнеса с 1 января 2010 года. Вместе с тем запрет не распространялся на деятельность, связанную с организацией и проведением лотерей, конкурсов и розыгрышей, которые не относятся к публичным азартным играм. После вступления в силу этого закона предлагалось разработать законопроект о деятельности по организации и проведению публичных азартных игр в отведенных для этого игорных зонах.