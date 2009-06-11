Возле Рады люди громко просят Литвина стать их Президентом

Несколько сотен активистов Блока Литвина под стенами Верховной Рады требуют «избавить Киев от мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО».

Как передает корреспондент УНИАН, перед зданием ВР проходит акция сторонников Блока Литвина и представителей других политических сил и общественных организаций.

Кроме того, парламент пикетируют представители игрового бизнеса.

Участники акции из громкоговорителей обращаются к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ с требованием «избавить Киев» от действующего мэра.

Они, в частности, говорят: «Владимир Михайлович, Вы хороший человек, Вас любят украинцы, станьте нашим Президентом и избавьте нас от этого поющего мэра, который раздает испорченную гречку».