Возле Рады люди громко просят Литвина стать их Президентом
10:20, 11 июня 2009Политика
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Акция блока и игрального бизнеса
Несколько сотен активистов Блока Литвина под стенами Верховной Рады требуют «избавить Киев от мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО».
Как передает корреспондент УНИАН, перед зданием ВР проходит акция сторонников Блока Литвина и представителей других политических сил и общественных организаций.
Кроме того, парламент пикетируют представители игрового бизнеса.
Участники акции из громкоговорителей обращаются к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ с требованием «избавить Киев» от действующего мэра.
Они, в частности, говорят: «Владимир Михайлович, Вы хороший человек, Вас любят украинцы, станьте нашим Президентом и избавьте нас от этого поющего мэра, который раздает испорченную гречку».
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