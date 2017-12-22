Мэй высказалась о присутствии "агента спецслужб РФ" на ее летней встрече с Гройсманом

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что ей известно об аресте "российского шпиона", который летом работал с ней на личной встрече с премьером Владимиром Гройсманом в июле. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на The Telegraph.

В частности, Ежов был сфотографирован рядом с Гройсман и Мэй, когда они говорили о том, как остановить российскую поддержку сепаратистов на Донбассе. Он переводил разговор лидеров на такие темы, как британская военная помощь Киеву, поддержка Великобритании для укрепления киберзащиты Украины и санкции против России.

"Я знаю о человеке из Украины, который посетил летом Даунинг-стрит", - заявила она, добавив, что принятые меры – это дело украинской власти.

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Глава британского МИД Борис Джонсон накануне своего визита в Россию заявил, что этот инцидент подчеркивает необходимость обеспечения того, чтобы "Украина не была охвачена неправильным влиянием".

"Я думаю, возможно, этот эпизод показывает, что работая с реальными трудностями и рисками, украинское правительство нуждается в большой поддержке", - заявил Джонсон.

20 декабря сотрудники Службы безопасности уличили Станислава Ежова, переводчика украинского премьера, в деятельности в интересах спецслужб России.

Ежов якобы собирал информацию о заграничных поездках и переговоры украинского премьера, чтобы потом передать эти данные представителям российских спецслужб лично или через электронную почту, настаивает СБУ.

Гройсман давно знал о шпионской деятельности своего сотрудника. Он рассказал, что СБУ следила за Ежовым минимум несколько месяцев.