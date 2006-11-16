Гайдук и Балога проведут брифинг

В пятницу, 17 ноября, после окончания заседания Совета национальной безопасности и обороны в Секретариате Президента (ул. Банковая, 11) состоится брифинг главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ и секретаря СНБО Виталия ГАЙДУКА. Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, ориентировочный конец заседания – после 15.00. Аккредитация журналистов по телефонам: 255-63-18, 255-65-01, 255-78-44.

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