Верховная Рада предлагает выбирать мэра Киева в два тура

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон о внесении изменений в закон «О столице Украины - городе-герое Киеве» (новая редакция).

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 245 из 421 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале. Голосование проходило дважды, поскольку не набралось необходимого количества голосов. Не голосовала за данный законопроект фракция Партии регионов.

Законопроектом предусмотрено, что столичная городская и районные в городе Киеве советы имеют собственные исполнительные органы, которые образуются соответственно Киевским городским советом, районными в городе Киеве советами, подотчетны и подконтрольны соответствующим советам.

В законопроекте определена сфера компетенции районных в городе Киеве советов.

Также определены вопросы, которые решает Киевский городской совет и Киевская городская государственная администрация

Проектом закона предусмотрено, что киевский городской председатель избирается путем прямых выборов. Если по результатам первого тура голосования ни один из кандидатов не набирает больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, для определения победителя проводится второй тур голосования.

Секретарь киевского городского совета избирается советом из числа ее депутатов тайным голосованием на срок полномочий совета.

Председатель районного в Киеве совета избирается соответствующим советом из числа его депутатов на срок полномочий совета тайным голосованием большинством депутатов от общего состава совета.

Председатель районного в Киеве совета может быть освобожденный от должности советом, если за его освобождение проголосовало большинство депутатов от общего состава совета путем тайного голосования. Вопрос об освобождении председателя совета может быть внесен на рассмотрение совета по требованию не менее трети депутатов от общего состава совета.

Также законопроектом предусмотрено, что председатель районного в городе Киеве совета не реже одного раза в год отчитывается о своей работе перед территориальной общиной района в городе Киеве на открытой встрече с гражданами.

Кроме того, законопроектом предлагается установить, что председатель исполнительного комитета районного в городе Киеве совета утверждается соответствующим советом на срок полномочий совета по предложению председателя районного в городе Киеве совета большинством депутатов от общего состава совета.