Комитет ВР решил преодолеть вето на запрет игорного бизнеса

На заседании парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства было принято решение преодолеть вето Президента Украины на закон, которым запрещается игорный бизнес в Украине.

Об этом УНИАН сообщила председатель комитета, народный депутат Украины от БЮТ Наталья КОРОЛЕВСКАЯ.

Она сообщила, что по предварительному согласованию со всеми политическими силами, завтра в парламенте вето Президента на данный закон будет преодолено.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, в воскресенье, 7 июня, вновь открылись игорные заведения, поскольку Президент ветировал закон о запрете такой деятельности.

В то же время, председатель профильного комитета отметила, что после преодоления вето будет создана рабочая группа, в которую войдут депутаты, представители игорного бизнеса, украинские и иностранные эксперты, с целью разработать законопроект, который будет регулировать деятельность игорных заведений, в частности в рамках игорных зон.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что основная задача сегодня – не допустить влияния лоббистов на разработку данного законопроекта - как со стороны депутатов, так и со стороны участников рынка. «Необходимо, чтобы подготовка данного законопроекта была максимально открытой», - считает депутат.

Среди проблем, которые будут возникать в процессе разработки и принятия проекта закона по регуляции деятельности игорных заведений на территории Украины, Н.КОРОЛЕВСКАЯ назвала поддержку парламента, поскольку для принятия нового закона необходимо будет найти большинство.

Относительно реакции иностранных инвесторов на запрет игорного бизнеса в Украине, то депутат уверена, что стратегические инвесторы в стране останутся, поскольку они не заинтересованы в таком бизнесе как игорный.

Как сообщал УНИАН, 15 мая 2009 года Верховная Рада приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.

4 июня Президент ветировал этот закон и предложил парламенту доработать его с целью реального запрещения этой деятельности на определенный период времени до ее жесткого законодательного урегулирования.

9 июня на пресс-конференции премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Кабинет министров Украины обратится к Верховной Раде с просьбой преодолеть вето Президента на закон о запрете игорного бизнеса в Украине.