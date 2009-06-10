Кого поддержит БЮТ на должность министра обороны
12:52, 10 июня 2009Политика
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Не «солдафон», но профессионал
|Сергей Мищенко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО.
«Пусть Президент определится. Тогда мы рассмотрим на фракции и примем свое решение», - сказал С.МИЩЕНКО.
По его словам, «если это будет профессионал, если это не будет солдафон, который выполняет президентские команды на ура, не думая о последствиях, БЮТ может положительно рассмотреть данный вопрос».
Комментируя информацию о возможном назначении на эту должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раису БОГАТЫРЕВУ, С.МИЩЕНКО заметил, что не уверен в возможности человека с медицинским образованием возглавлять Министерство обороны.
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