Кого поддержит БЮТ на должность министра обороны

Фракция Блока Юлии Тимошенко поддержит кандидата на должность министра обороны, если он будет профессионалом, а не «солдафоном».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО.

«Пусть Президент определится. Тогда мы рассмотрим на фракции и примем свое решение», - сказал С.МИЩЕНКО.

По его словам, «если это будет профессионал, если это не будет солдафон, который выполняет президентские команды на ура, не думая о последствиях, БЮТ может положительно рассмотреть данный вопрос».

Комментируя информацию о возможном назначении на эту должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раису БОГАТЫРЕВУ, С.МИЩЕНКО заметил, что не уверен в возможности человека с медицинским образованием возглавлять Министерство обороны.