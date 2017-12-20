Глава запорожской ОГА лидирует в рейтинге ответственности
Журналисты составили рейтинг итогов работы глав администраций.
Среди чиновников, которым удалось увеличить свой уровень ответственности, первое место занял глава Запорожской ОГА Константин Брыль. Рейтинг итогов работы глав администраций составили аналитики портала "Слово и дело".
В прошлом году его показатель составлял 40 %, а в нынешнем году уже 53%. Запорожский губернатор выполнил 40% обещаний, а в процессе выполнения находятся 60%, при этом у него нет ни одного невыполненного обещания, пишет издание.
Второе место занял глава глава Кировоградской ОГА Сергей Кузьменко, который смог выполнил 46% своих обещаний, улучшив свои прошлогодние показатели на 11%.
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Замыкает тройку лидеров глава Полтавской ОГА Валерий Головко. Рост его рейтинга в нынешнем году составил 9 %.
По мнению аналитиков хуже всех в 2017 году работал глава Ивано-Франковской области Олег Гончарук, потерявший 18 % в рейтинге ответственности.
Бывший глава Запорожской ОГА а ныне – губернатор Днепропетровщины Валентин Резниченко также оказался в списке тех, кто плохо выполнял свои обещания. Он потерял в своем рейтинге 13 %.