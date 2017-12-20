Глава запорожской ОГА лидирует в рейтинге ответственности

Среди чиновников, которым удалось увеличить свой уровень ответственности, первое место занял глава Запорожской ОГА Константин Брыль. Рейтинг итогов работы глав администраций составили аналитики портала "Слово и дело".

В прошлом году его показатель составлял 40 %, а в нынешнем году уже 53%. Запорожский губернатор выполнил 40% обещаний, а в процессе выполнения находятся 60%, при этом у него нет ни одного невыполненного обещания, пишет издание.

Второе место занял глава глава Кировоградской ОГА Сергей Кузьменко, который смог выполнил 46% своих обещаний, улучшив свои прошлогодние показатели на 11%.

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Замыкает тройку лидеров глава Полтавской ОГА Валерий Головко. Рост его рейтинга в нынешнем году составил 9 %.

По мнению аналитиков хуже всех в 2017 году работал глава Ивано-Франковской области Олег Гончарук, потерявший 18 % в рейтинге ответственности.

Бывший глава Запорожской ОГА а ныне – губернатор Днепропетровщины Валентин Резниченко также оказался в списке тех, кто плохо выполнял свои обещания. Он потерял в своем рейтинге 13 %.