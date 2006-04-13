СМИ неправильно поняли Баррозу, когда он говорил про Украину

МИД Украины с удивлением восприняло сообщения отдельных СМИ, согласно которым глава Европейской Комиссии Жозе Мануель БАРРОЗО, выступая вчера на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, якобы заявил о невозможности для ЕС предложить Украине какую-либо перспективу членства в Европейском Союзе. Об этом говорится в комментарии МИД Украины, переданном УНИАН.

По информации МИД Украины, глава Еврокомиссии, выступая перед депутатами ПА СЕ, недвусмысленно заявил, что „Украина является членом европейской семьи, и я верю, что у нее есть европейское будущее”. Кроме того, он подчеркнул необходимость более близких отношений с нашим государством потому, что „мы [Европейский Союз] очень стремимся поддержать Украину и украинский народ”. Именно эти слова, с точки зрения МИД Украины, являются наиболее важными в упомянутом высказывании, и украинская сторона разделяет убежденность главы Европейской Комиссии в европейском будущем Украины.

В то же время в своем выступлении Ж.БАРРОЗО констатировал, что „сейчас нет условий для того, чтобы ЕС предложил новые перспективы членства другим странам”, поскольку „для этого необходимо единодушие всех стран-членов Европейского Союза”.

Украина воспринимает эти слова европейского политика как продиктованные актуальной внутриполитической ситуацией в Евросоюзе отнюдь не исключающие открытия перед Украиной перспективы членства в ЕС в будущем, согласно уставным документам Союза.

Украина убеждена, что успешность нашего государства по осуществлению евроориентированных преобразований, как и прогресс ЕС в решении внутренних проблем непременно приведут к политическому консенсусу относительно членства Украины в Европейском Союзе, отмечается в комментарии МИД Украины.