Ющенко - о напечатанных 4 миллиардах для Газпрома: других денег не было

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подтверждает, что для расчета с Россией за газ была проведена эмиссия в размере 3,8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, для расчета за газ других средств в государстве не было, нет их и сейчас.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что пойти на такой шаг его заставила информация о международных мероприятиях, запланированных на 18 июня, о которых он сегодня не хотел бы говорить.

В целом Президент считает, что без серьезного реформирования НАК «Нафтогаз Украины» нельзя решить вопрос расчетов за газ. Он подчеркнул, что в ближайшие 30 дней правительство обязано дать ответ относительно реформирования энергетического сектора, в том числе и НАК.

Президент подчеркнул, что на сегодня баланс компании не позволяет привлекать средства, поскольку ее кредитные обязательства превышают годовые поступления.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Президент на заседании СНБО заявил, что на протяжении часа майский платеж за российский газ будет перечислен «Газпрому» за счет эмиссии в размере 3,8 млрд. грн.

По словам Президента, газовые долги Украины за май составляют 157 млн. дол. за потребленный газ и почти 500 млн. дол. – за газ, закачанный в подземные газовые хранилища.

«У меня не было иного выбора, кроме того, чтобы склонить сегодня решение на эмиссию ресурсов, и через час платеж в сторону «Газпрома» России в сумме 3,8 млрд. грн. будет осуществлен. Но я хотел, чтобы все знали цену подобных решений», – сказал Президент.

Вместе с тем, по словам министра топлива и энергетики Украины Юрия ПРОДАНА, средства на оплату российского газа, потребленного и закачанного Украиной в подземные хранилища газа в мае, в размере 3,8 млрд. грн. НАК «Нафтогаз Украины» получит в качестве кредита "Ощадбанка".