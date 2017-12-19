Рада сегодня рассмотрит ряд вопросов ТЭК и законопроекты, касающиеся соцзащиты лиц с инвалидностью (онлайн)

Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть для включения в повестку дня сессии законопроект о внесении изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» и законопроект о внесении изменений в раздел «Заключительные положения» Уголовного процессуального кодекса относительно вступления в силу отдельных положений.

Читайте такжеВ четверг Рада может проголосовать за нового главу НБУ – СМИ

Как передает корреспондент УНИАН, первыми вопросами сегодня депутаты рассмотрят законопроекты, касающиеся социальной защиты лиц с инвалидностью и установления группы инвалидности участникам антитеррористической операции.

Среди прочего, также депутаты сегодня рассмотрят ряд вопросов топливно-энергетического комплекса.

Также будет рассматриваться законопроект о Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины.

Кроме того, депутаты планируют переименовать ряд сел и присудить премии и стипендии от парламента молодым ученым и педагогам.