Рада сегодня рассмотрит ряд вопросов ТЭК и законопроекты, касающиеся соцзащиты лиц с инвалидностью (онлайн)
Верховная Рада сегодня должна включить в повестку дня изменения в госбюджет-2017 и рассмотреть ряд вопросов ТЭК.
Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть для включения в повестку дня сессии законопроект о внесении изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» и законопроект о внесении изменений в раздел «Заключительные положения» Уголовного процессуального кодекса относительно вступления в силу отдельных положений.
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Как передает корреспондент УНИАН, первыми вопросами сегодня депутаты рассмотрят законопроекты, касающиеся социальной защиты лиц с инвалидностью и установления группы инвалидности участникам антитеррористической операции.
Среди прочего, также депутаты сегодня рассмотрят ряд вопросов топливно-энергетического комплекса.
Также будет рассматриваться законопроект о Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины.
Кроме того, депутаты планируют переименовать ряд сел и присудить премии и стипендии от парламента молодым ученым и педагогам.