Противостояние Саакашвили украинской власти идет на пользу только Кремлю - экс-чиновник Пентагона

Противостояние Саакашвили с властями Украины идет на пользу Кремлю, а сам он не является достойным представителем для абсолютно реального возмущение украинцев.

Об этом в интервью Грузинской службе "Голоса Америки" заявил Майкл Карпентер, бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам Украины и Евразии в администрации Барака Обамы, а ныне директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете.

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"Украинский народ устал от коррупции, и коррупция, к сожалению, за последний год только усилилась. Считаю, что США и Европейский Союз больше сосредоточились на своих внутренних проблемах и меньше внимания обращали на Украину. Уменьшилось давление на правительство Украины с требованиями на практике воплощать обязательства по борьбе с коррупцией, взятые перед Вашингтоном, Брюсселем и МВФ. Это обидно. Но я не думаю, что Михеил Саакашвили - это правильный спикер для этих аргументов".

Карпентер отметил, что Саакашвили является противоречивой фигурой и он использовал недемократические методы в борьбе против политической оппозиции в Грузии.

"Он слишком противоречивая фигура. Он однозначно вызывает полярные реакции в Грузии. Он осуществил реальные глубокие реформы, но в то же время использовал государственный аппарат, чтобы преследовать оппозицию в способ, который не соответствует практике демократии. Такое лицо, как Саакашвили - не думаю, что он правильный человек для того, чтобы представлять возмущение украинцев".

Директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете также считает, что борьбу с коррупцией в Украине должен возглавить украинский лидер.

"Я думаю, что его противостояние с украинской властью идет на пользу только Кремлю. Я не думаю, что это хорошо для украинского гражданского общества, для верховенства права. Есть немало достойных украинцев, которые могли бы возглавить борьбу с коррупцией, и я думаю, что они и должны это сделать. Это большой и серьезный вопрос. Саакашвили правильно идентифицировал проблему, но он не является тем человеком, который должен олицетворять это движение", - отметил Майкл Карпентер.