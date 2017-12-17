Из-за стычек под Октябрьским дворцом пострадали 60 нацгвардейцев, 15 – госпитализированы

В результате столкновений под Октябрьским дворцом в Киеве пострадали 60 нацгвардейцев, 15 из них – госпитализированы.

Об этом говорится в сообщении Национальной гвардии Украины на официальной странице в Facebook.

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Отмечается, что 17 декабря в центре Киева проводились в заранее заявленные массовые мероприятия. Общественный порядок и безопасность обеспечивали около тысячи сотрудников Национальной полиции Украины и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

«Возле Октябрьского дворца участники акции начали бросали петарды, применили пиротехнику, пытаясь прорваться внутрь дворца, совершили потасовку с правоохранителями, повредили двери здания. На тот момент в здании находилось около 800 зрителей, в том числе и дети. Активисты пытались прорваться в холл здания. В результате столкновения пострадали 60 гвардейцев», – говорится в сообщении.

На место происшествия выехали кареты скорой помощи. После оказания первой медицинской помощи 45 продолжили выполнение служебных обязанностей, а 15 были госпитализированы: 13 – отравление газом, 1 - травма лица, 1 - травма головы ( в капюшон зимней куртки бойцу забросили взрывпакет, но благодаря тому, что на нем были средства защиты и шлем, удалось предотвратить значительные повреждения).