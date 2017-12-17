Правоохранители выталкивают митингующих, которые прорвались в Октябрьский дворец
Около полусотни правоохранителей пытаются вытолкать часть митингующих
Около 50 правоохранителей пытаются вытеснить часть участников акции «Марш за импичмент», которым удалось прорваться частично внутрь Октябрьского дворца.
Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители - в полной защитной экипировке, в том числе в шлемах и противогазах.
Активистам удалось почти на 3 метра продвинуться в помещение Октябрьского дворца, правоохранители пытаются их вытеснить.
В настоящее время толкотня между активистами и правоохранителями прекратилась, но обе стороны не покидают своих позиций.
Одновременно активисты снова сформировали коридор от центрального входа Октябрьского дворца и предлагают правоохранителями покинуть помещение дворца.
Отдельно часть активистов также надела противогазы, у некоторых из них - лыжные очки для защиты глаз.
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На месте происшествия чувствуется запах едкого газа. Участники акции намерены не отказываться от своего замысла прорваться внутрь Октябрьского дворца.
Обе стороны, как правоохранители, так и активисты, бросают друг в друга разные предметы.
Кроме того, слева и справа от центрального входа во дворец стоят еще около сотни правоохранителей, но они в ситуацию не вмешиваются.
Также за ситуацию наблюдаются представители Международного Красного креста.