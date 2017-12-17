Правоохранители выталкивают митингующих, которые прорвались в Октябрьский дворец

Около 50 правоохранителей пытаются вытеснить часть участников акции «Марш за импичмент», которым удалось прорваться частично внутрь Октябрьского дворца.

Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители - в полной защитной экипировке, в том числе в шлемах и противогазах.

Активистам удалось почти на 3 метра продвинуться в помещение Октябрьского дворца, правоохранители пытаются их вытеснить.

В настоящее время толкотня между активистами и правоохранителями прекратилась, но обе стороны не покидают своих позиций.

Одновременно активисты снова сформировали коридор от центрального входа Октябрьского дворца и предлагают правоохранителями покинуть помещение дворца.

Отдельно часть активистов также надела противогазы, у некоторых из них - лыжные очки для защиты глаз.

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На месте происшествия чувствуется запах едкого газа. Участники акции намерены не отказываться от своего замысла прорваться внутрь Октябрьского дворца.

Обе стороны, как правоохранители, так и активисты, бросают друг в друга разные предметы.

Кроме того, слева и справа от центрального входа во дворец стоят еще около сотни правоохранителей, но они в ситуацию не вмешиваются.

Также за ситуацию наблюдаются представители Международного Красного креста.